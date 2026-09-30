Криптоферма в хозпостройке: майнер из Башкирии лишил ресурсников 1,3 млн рублей

Фото: «Башкирэнерго»

В Иглинском районе Башкирии возбудили уголовное дело за незаконную организацию майнинговой фермы. Об этом рассказали в компании «Башкирэнерго».

Преступление выявили в деревне Ленинское. Местный житель установил оборудование для добычи криптовалюты в хозяйственном помещении и подключил его к сетям ООО «Башкирэнерго». Затем он перепрошил прибор учета и занизил реальные показания потребления на 86,5 процента. За пять месяцев такой работы ущерб компании составил более 1,3 миллиона рублей.

Схему раскрыли сотрудники департамента предприятия по экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с правоохранительными органами. Оборудование изъяли, а электроснабжение объекта ограничили. Майнеру грозит лишение свободы на срок до двух лет и обязанность полностью возместить ущерб.

Этот случай в районе не единственный. В деревне Мончазы индивидуальный предприниматель переоборудовал нежилое здание под нелегальный майнинг. Неучтенное потребление принесло ущерб более 2,2 миллиона рублей, и там тоже возбудили уголовное дело.

– Перегрузка сетей из-за нелегального майнинга создает угрозу стабильному электроснабжению добросовестных потребителей, – предупредили в «Башкирэнерго».

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