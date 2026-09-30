В Уфе продают торговый комплекс «Центральный»: начальная цена – 2,4 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Уфе продают торговый комплекс «Центральный», начальная цена – 2,4 миллиарда рублей. Об этом стало известно из информации на сайте электронной торговой площадки «Центр реализации».

ООО «Торговый комплекс «Центральный» предлагает покупателям семь зданий и сооружений общей площадью 47,6 тысячи квадратных метров. На торговые помещения приходится 40,6 тысячи. В лот входят и три земельных участка площадью 3,4 гектара под зданиями. С 2015 года часть недвижимости находится в залоге закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Притяжение».

Претендентам нужно внести задаток в 150 миллионов рублей, а шаг аукциона составит 10 миллионов. Заявки на участие в торгах принимают до 22 октября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.