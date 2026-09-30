Трещины в стенах, треснутые стекла, сломанные двери: в Башкирии заставили УК привести дома в порядок

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии управляющая компания отремонтировала восемь многоквартирных домов в селе Мраково – но только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Кугарчинского района проверила, как в этих домах содержат жилой фонд. Все они находятся в управлении ООО «Фрезия плюс». Надзорное ведомство нашло множество нарушений. Стены в подъездах и балконные плиты имели повреждения, входные двери оказались неисправны, а на стеклах появились трещины.

Директора компании привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов». Прокуратура также подала иск, и суд обязал управляющую компанию устранить недостатки. После вмешательства надзорного ведомства компания отремонтировала общедомовое имущество во всех восьми домах.

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