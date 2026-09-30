После атаки БПЛА на Башкирию Хабиров провел заседание оперштаба: какие были приняты решения

Фото: Администрация Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба, на котором обсудили усиление защиты промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и ЖКХ. Об этом рассказали в администрации республики.

Заседание прошло сегодня, 30 сентября, в Доме Республики. Вместе с Хабировым его провел заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов. В заседании участвовали руководители министерств и ведомств, а также представители оперативных служб.

Участники заслушали промежуточные итоги выполнения планов по безопасности производств и коммунальных организаций. Еще они рассмотрели, как идет подготовка специалистов регионального подразделения БАРС к противодействию террористическим атакам с помощью беспилотных воздушных судов. По итогам обсуждения штаб принял решения о дополнительных мерах защиты промышленных площадок и инфраструктурных объектов.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что ночью и утром над Башкирией и другими регионами страны сбили 384 беспилотника. Кроме того, утром в республике вводили режим «Беспилотная опасность» – он действовал три с половиной часа.

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