«Упал с двухметровой конструкции»: в Уфе завели дело из-за пострадавшего на детской площадке 7-летнего мальчика

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Уфе 7-летний мальчик упал с двухметровой конструкции на детской площадке и серьезно травмировался. Происшествие случилось в минувшую субботу – 26 сентября. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Руководитель ведомства Владимир Архангельский поручил разобраться в ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи осмотрели место происшествия, изымают документацию по монтажу и обслуживанию игрового комплекса и допрашивают очевидцев и ответственных лиц.

– В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации игровой конструкции, – сообщает СК.

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