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НовостиПроисшествия30 сентября 2026 13:55

В Башкирии на голову мальчика рухнули ворота: местные власти наказали

В Башкирии с чиновников взыскали 70 тысяч рублей за травму ребенка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии суд обязал администрацию сельского поселения в Шаранском районе выплатить компенсацию за травму ребенка. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В июне в поле около деревни Дмитриева Поляна на 9-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок ушиб голову, это впоследствии квалифицировали как легкий вред здоровью.

Ворота стояли на балансе администрации сельского поселения, но она не следила за их состоянием и не обслуживала должным образом. Сейчас ворота демонтированы.

Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда. Инстанция согласилась с доводами и постановил выплатить матери пострадавшего ребенка 70 тысяч рублей.

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