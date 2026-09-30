Парень из Башкирии решил заказать девушку на вечер. Ни к чему приятному эта затея не привела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Башкирии мошенники выманили 35 тысяч рублей у 28-летнего жителя Нефтекамска, который искал эскорт-услуги в интернете. Об этом рассказали в МВД республики.

Молодой человек увидел в сети рекламу таких услуг, открыл сайт и выбрал девушку, понравившуюся по фотографии. Чтобы пригласить ее в гости, требовалась предоплата переводом с банковской карты. Однако у парня были только наличные, и заказ не состоялся.

Через некоторое время ему позвонил «владелец предприятия». Грозным тоном он заявил, что из-за визита на сайт в системе произошел сбой, и потребовал 35 тысяч рублей за разблокировку. Нефтекамец поверил и перевел деньги. Однако требования не прекратились, и парень понял, что напоролся на мошенников. После этого он обратился в полицию.

– Будьте бдительны. Не верьте всему, что вам сообщают по телефону неизвестные, и не переводите деньги незнакомым людям, – призвали в МВД.

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