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НовостиОбщество30 сентября 2026 12:59

В Башкирии нарушили права сироты: дело возбуждали несколько раз, вмешался Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав сироты в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Башкирии снова возбудили уголовное дело по факту длительного непредоставления жилья сироте. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

История началась с обращения жительницы республики в социальных сетях. Ее супруг воспитывался в детском доме в Белорецке и более десяти лет назад встал в специализированную очередь на жилье. Однако после переезда в другой город из-за учебы его без уведомления и объяснения причин сняли с учета. Сейчас мужчина воспитывает дочь-инвалида, но в предоставлении жилья ему отказывают. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского отделения ведомства Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования, а также о работе по реализации права сироты на благоустроенное жилье.

На ситуацию Бастрыкин обращал внимание и раньше. Следственное управление уже неоднократно возбуждало уголовные дела, однако надзорный орган их отменял. Теперь дело завели вновь.

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