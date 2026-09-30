Дорогие часы, миллионы рублей, тысячи долларов и евро: дочь экс-мэра Уфы Сергея Грекова обокрали мошенники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Уфе 14-летняя дочь бывшего главы города передала мошенникам 22 миллиона рублей и предметы роскоши. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Помимо денег, девочка передала злоумышленникам часы Patek Philippe и Audemars Piguet, а также 45 тысяч долларов США и 145 тысяч евро. По предварительным данным, мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и несколько дней вводили ребенка в заблуждение. Затем один из аферистов приехал к девочке и забрал у нее сумку с деньгами и ювелирными изделиями. Отец девочки Сергей Греков отказался комментировать журналистам инцидент.

Грекова избрали главой администрации Уфы в 2021 году, но в феврале 2022 года он покинул эту должность и стал полномочным представителем Башкирии при президенте России. В конце 2024-го правоохранители предотвратили покушение на Грекова.

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