Взятки за бездействие: силовики поймали в Башкирии лесничего-коррупционера

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии заключили под стражу участкового лесничего Бурзянского лесничества. Об этом рассказали в Следственном комитете и ФСБ республики.

По данным следствия, в сентябре 2022 года мужчина потребовал незаконное денежное вознаграждение у предпринимателя, который занимался рубкой леса. За взятку он пообещал не привлекать бизнесмена к административной ответственности за неочищенные после вырубки участки. Деньги коммерсант переводил лесничему частями на банковский счет.

Спустя время предприниматель сам все рассказал силовикам, это освободило его от уголовной ответственности. На лесничего же завели уголовное дело по статье «Получение взятки», суд по ходатайству следователя постановил заключить его под стражу.

– В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования, проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступным фактам, – сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.