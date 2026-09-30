Тепло сразу не станет: уфимцев предупредили о нюансе начала отопительного сезона

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Уфе отопительный сезон стартует уже послезавтра, но в квартиры тепло придет позже. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

Чиновник напомнил, что постановление о начале отопительного сезона уже подписано. С 1 октября в городе начнется похолодание, а со 2 октября начнут подключать больницы, поликлиники, детские сады и школы. Тепло в дома и другие объекты пойдет с 6 октября.

Шарипов предупредил, что в день подключения батареи не нагреются сразу – для заполнения системы и прогрева домов может понадобиться до трех суток. Часто при этом приходится стравливать воздух из системы, поэтому и.о. сити-менеджера попросил жителей верхних этажей обеспечить сотрудникам ЖКХ доступ в квартиры.

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