«Салават Юлаев» поднялся на второе место в индексе силы КХЛ

«Салават Юлаев» второй в индексе силы КХЛ после третьей недели чемпионата. Фото: пресс-служба ХК.

«Салават Юлаев» занял второе место в индексе силы КХЛ по итогам третьей недели регулярного чемпионата сезона 2026/27. Выше уфимской команды расположился только магнитогорский «Металлург», а третьим стал петербургский СКА.

На третьей неделе турнира «Салават Юлаев» провел два матча на выезде и оба завершил победой. 26 сентября уфимцы обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1, а 28 сентября в Нижнем Новгороде взяли верх над «Торпедо» - 3:0.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» сейчас занимает третью строчку.

Индекс силы рассчитывается математически на основе результатов команд в текущем сезоне. Все участники регулярного чемпионата начали его с одинаковым количеством баллов. Победа в основное время позволяет одной команде забрать у соперника 25% его баллов, а выигрыш в овертайме или серии бросков - 12,5%.

Показатель учитывает текущую форму команд, в том числе победы над фаворитами и продолжительные победные серии.

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