Жителей Башкирии предупредили о тумане с видимостью до 500 метров

В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Завтра, 1 октября, в отдельных районах Башкирии ожидаются чрезвычайная пожароопасность и туман с видимостью 500 метров и менее.

В условиях плохой видимости пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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