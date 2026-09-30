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НовостиОбщество30 сентября 2026 9:30

Жителей Башкирии предупредили о тумане с видимостью до 500 метров

В Башкирии 1 октября ожидаются туман и чрезвычайная пожароопасность
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Завтра, 1 октября, в отдельных районах Башкирии ожидаются чрезвычайная пожароопасность и туман с видимостью 500 метров и менее.

В условиях плохой видимости пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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