В Башкирии замглавврача оштрафовали за игнорирование обращения пациента

Пациенту не ответили на заявление о здоровье, пока не вмешалась прокуратура. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Заместителя главного врача городской больницы Стерлитамака оштрафовали на 5 тысяч рублей после проверки прокуратуры. Поводом стало обращение местного жителя, которому своевременно не ответили на заявление о выдаче медицинских документов.

В мае 2026 года мужчина попросил медучреждение предоставить документы о состоянии его здоровья. Однако заявление оставили без рассмотрения. Ответ пациент получил только после вмешательства прокуратуры - спустя три месяца после того, как обращение поступило в больницу.

По инициативе надзорного ведомства заместителя главного врача привлекли к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

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