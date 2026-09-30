В Башкирии вводят зимний комендантский час для детей

С октября в Башкирии детям запретят гулять ночью без взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

С 1 октября в Башкирии начнет действовать зимний режим комендантского часа для несовершеннолетних. Детям нельзя будет находиться без сопровождения родителей или законных представителей на улице с 22:00 до 6:00.

Ограничения касаются не только улиц, но и стадионов, площадей, детских и спортивных площадок, пляжей, скверов и дворов. Запрет также распространяется на места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты и интернет-кафе.

Если полицейские обнаружат несовершеннолетнего в запрещенное время без сопровождения взрослых, к административной ответственности привлекут его родителей или законных представителей. На них составят протокол и направят его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства.

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