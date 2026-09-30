В Уфе с бывших сотрудников военкомата взыскали более 11 млн рублей

В Уфе с экс-сотрудников военкомата и директора фирмы взыскали ущерб за фиктивные документы. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Кировский районный суд Уфы постановил взыскать с бывшего военного комиссара, экс-сотрудника военкомата и директора коммерческой фирмы 11,3 млн рублей в пользу Министерства обороны России. Иск был связан с ущербом, причиненным бюджету из-за махинаций с выплатами за несуществующих работников.

Как установили в рамках уголовного дела, трое фигурантов действовали в составе организованной преступной группы. Они оформляли фиктивные документы на технических работников, которых на самом деле не существовало. Директор подставной фирмы выставлял счета за их труд и обналичивал бюджетные средства, выделенные Минобороны на оплату труда.

Всех троих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и суд приговорил их к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет.

Общий ущерб Министерству обороны превысил 11,8 млн рублей. С учетом добровольного возмещения части суммы непогашенный долг составил 11,3 млн рублей. Эту сумму суд постановил взыскать с ответчиков солидарно.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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