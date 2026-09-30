После пожара в ТЦ в Стерлитамаке в больнице Уфы остается одна пациентка

Часть пострадавших при пожаре в стерлитамакском ТЦ выписали. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

После пожара в торговом центре в Стерлитамаке часть пострадавших уже выписали из больниц. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Две пациентки завершили лечение в больнице №1 Стерлитамака. Также выписали девушку, которую ранее санитарной авиацией перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу, и пациентку, находившуюся в РКБ имени Г. Г. Куватова.

Сейчас в ожоговом центре ГКБ №18 Уфы остается одна пострадавшая. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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