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НовостиПроисшествия30 сентября 2026 7:00

В Башкирии за сутки зарегистрировали лесной пожар и семь возгораний сухой травы

В семи районах Башкирии за сутки горела сухая растительность
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии сообщили об оперативной обстановке с природными пожарами.

В Башкирии сообщили об оперативной обстановке с природными пожарами.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар - он произошел в Бурзянском районе. Еще в семи районах республики зафиксировали возгорания сухой растительности: в Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Гафурийском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.

Всего с начала 2026 года в республике произошло 34 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 288 гектаров. Кроме того, за этот период зарегистрировали 319 случаев возгорания сухой растительности на площади более 2018 гектаров.

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