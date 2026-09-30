Затонский мост в Уфе частично закроют для большегрузов

Водителей фур предупредили об ограничении движения на Затонском мосту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С 1 октября в Уфе ограничат движение большегрузного транспорта по Затонскому мосту в сторону микрорайона Затон. Ограничение будет действовать до 30 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это связано с подготовительными работами перед ремонтом моста через реку Белую.

Напомним, капитальный ремонт Затонского моста через реку Белую в Уфе планируют провести с 2027 по 2028 год. Один из двух мостов из центра Уфы в микрорайон Затон начали эксплуатировать в 1970-е годы. Муниципальные и региональные чиновники неоднократно сообщали о его предаварийном состоянии. С нынешнего лета по 840-метровому сооружению запрещено движение грузовиков массой более 3,5 т.

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