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НовостиОбщество30 сентября 2026 5:40

Режим беспилотной опасности в Башкирии сняли после 3,5 часов

Небо над Башкирией и другими регионами России минувшей ночью атаковали беспилотники
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Аэропорт Уфы и мобильный интернет возобновят работу после отмены режима беспилотной опасности.

Аэропорт Уфы и мобильный интернет возобновят работу после отмены режима беспилотной опасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирии отменен режим беспилотной опасности. Об этом жителей республики проинформировал глава госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Также после отмены особого режима будет восстановлена работа уфимского аэропорта и мобильного интернета.

Ранее стало известно, что в небе над Башкирией сбили БПЛА. Всего Минобороны сообщило, что всего за ночь были сбиты более 300 дронов.

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