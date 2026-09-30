Режим беспилотной опасности в Башкирии сняли после 3,5 часов

Аэропорт Уфы и мобильный интернет возобновят работу после отмены режима беспилотной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирии отменен режим беспилотной опасности. Об этом жителей республики проинформировал глава госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Также после отмены особого режима будет восстановлена работа уфимского аэропорта и мобильного интернета.

Ранее стало известно, что в небе над Башкирией сбили БПЛА. Всего Минобороны сообщило, что всего за ночь были сбиты более 300 дронов.

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