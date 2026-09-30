Над Башкирией за ночь сбили беспилотники

Башкирия попала в число регионов, где за ночь сбили сотни беспилотников. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Минувшей ночью над Башкирией, а также другими регионами России были сбиты 384 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в течение ночи, однако распределение сбитых целей по регионам в сообщении не приводится.

Добавим, что с утра в Башкирии действовал режим беспилотной опасности, который был отменен после трех с половиной часов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.