Над Башкирией за ночь сбили беспилотники

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Минувшей ночью над Башкирией, а также другими регионами России были сбиты 384 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в течение ночи, однако распределение сбитых целей по регионам в сообщении не приводится.
Добавим, что с утра в Башкирии действовал режим беспилотной опасности, который был отменен после трех с половиной часов.
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