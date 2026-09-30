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НовостиОбщество30 сентября 2026 6:30

В Белорецке аварийный дом обязали расселить на пять лет раньше

В Башкирии суд ускорил расселение жильцов аварийного дома
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жильцов дома на Челябинской в Белорецке обязали расселить до 2028 года.

Жильцов дома на Челябинской в Белорецке обязали расселить до 2028 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Белорецкий межрайонный суд обязал администрацию городского поселения Белорецк ускорить расселение аварийного дома на улице Челябинской. Собственников квартир должны расселить до 1 апреля 2028 года.

Многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2026 года. При этом администрация установила срок расселения до 1 января 2033 года. Межрайонный прокурор посчитал такой срок слишком длительным и обратился в суд.

Во время рассмотрения дела суд установил, что жить в аварийном доме опасно для жизни и здоровья людей. Кроме того, конструкции здания могут разрушиться самостоятельно, создав угрозу не только для жильцов, но и для других людей.

Суд пришел к выводу, что установленный администрацией срок расселения нельзя считать разумным, и обязал завершить необходимые мероприятия до 1 апреля 2028 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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