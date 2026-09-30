В Башкирии 49-летнего мужчину будут судить за убийство с особой жестокостью

В Башкирии обвиняемый в убийстве женщины предстанет перед судом. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по делу 49-летнего жителя Уфы. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек и убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом.

По версии следствия, в январе 2026 года мужчина выпивал вместе со знакомой семейной парой в своем садовом доме в СНТ «Ромашка» Уфимского района. Во время конфликта он начал избивать супругов руками и ногами, а также бил их неустановленной деревянной доской. После этого мужчина, как считают следователи, облил дом бензином и поджег его. Женщина получила тяжелые термические ожоги и позже умерла в больнице, а ее муж выжил, но получил травмы, которые причинили легкий и средней тяжести вред здоровью.

Свою вину обвиняемый не признал.

Теперь уголовное дело направят в Верховный суд республики. Там его рассмотрят по существу.

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