Жителей Башкирии призвали не откладывать прививку от гриппа до зимы

В Башкирии открыли сезон вакцинации от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В поликлиниках Башкирии началась вакцинация против гриппа. Прививочная кампания продлится до конца декабря, однако медики советуют не откладывать процедуру: организму потребуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет.

В первую очередь вакцину рекомендуют детям, беременным женщинам, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцинация также обязательна для медицинских и педагогических работников, студентов, сотрудников коммунальной сферы и вахтовиков.

Эффективность прививки зависит от индивидуального состояния здоровья, разновидности вируса и времени, прошедшего после вакцинации. Защитный эффект сохраняется в течение года, поэтому сделать прививку важно до начала сезонного роста заболеваемости. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.