В Кировском районе Уфы могут появиться новые многоэтажные жилые дома

В Уфе начали планировать новую жилую застройку в Кировском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Кировском районе Уфы частному инвестору разрешили разработать проект планировки территории, ограниченной улицами Менделеева, Караидельской, Бакалинской и Башира Рамеева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь территории, для которой подготовят документацию, ориентировочно составляет 27,5 гектара городских земель. Проект предусматривает обоснование размещения многоэтажной жилой застройки, а также изменения границ образуемых земельных участков.

Основные параметры будущих объектов капитального строительства определят в ходе разработки документации по планировке территории. При подготовке плана организации рельефа учтут вертикальную планировку окружающих улиц. Теплоснабжение будущих объектов, в том числе жилых домов, предполагается обеспечить от новых источников тепла.

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