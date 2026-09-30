Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 сентября 2026 4:29

В Кировском районе Уфы могут появиться новые многоэтажные жилые дома

В Уфе разрешили разработать проект планировки территории под жилую застройку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе начали планировать новую жилую застройку в Кировском районе.

В Уфе начали планировать новую жилую застройку в Кировском районе.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Кировском районе Уфы частному инвестору разрешили разработать проект планировки территории, ограниченной улицами Менделеева, Караидельской, Бакалинской и Башира Рамеева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь территории, для которой подготовят документацию, ориентировочно составляет 27,5 гектара городских земель. Проект предусматривает обоснование размещения многоэтажной жилой застройки, а также изменения границ образуемых земельных участков.

Основные параметры будущих объектов капитального строительства определят в ходе разработки документации по планировке территории. При подготовке плана организации рельефа учтут вертикальную планировку окружающих улиц. Теплоснабжение будущих объектов, в том числе жилых домов, предполагается обеспечить от новых источников тепла.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.