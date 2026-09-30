После смертельного ДТП со школьным автобусом в Башкирии возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по РБ

В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса, в котором погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе СК по РБ, расследование будет идти сразу по двум статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным данным, авария произошла на перекрестке трассы Уфа - Чишмы - Киргиз-Мияки. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. Водитель и пассажир легковушки скончались, находившиеся в автобусе дети и сопровождающий не пострадали.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства аварии. Также проверяется соблюдение требований безопасности при перевозке несовершеннолетних.

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