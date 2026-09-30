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НовостиОбщество30 сентября 2026 2:54

В Башкирии вновь объявили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА в Башкирии повлияла на работу аэропорта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии возникла угроза атаки беспилотников.

В Башкирии возникла угроза атаки беспилотников.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА.

В Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Одновременно в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Добавим, что на момент введения особого режима в Башкирии будет ограничен и мобильный интернет, однако сайты, входящие в «белый список», продолжат быть доступными.

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