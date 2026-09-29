Следователи возбудили дело после нападения на 17-летнюю девушку в Сибае

Пожар с ножевым ранением девушки в Сибае стал делом о покушении на убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Сибае возбудили уголовное дело о покушении на убийство 17-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.

По данным следствия, вечером 28 сентября в одной из квартир города произошел пожар. Из горящего жилья смогла выбраться 17-летняя девушка с ножевыми ранениями. Во время ликвидации возгорания внутри квартиры также обнаружили тело 19-летнего молодого человека. Сейчас несовершеннолетняя студентка госпитализирована с тяжелыми ранениями и ожогами. Следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте провели осмотр, назначили комплекс судебных экспертиз.

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