Спасти не удалось: 19-летний парень напал на 17-летнюю девушку, а затем поджег квартиру

В Сибае девушка оказалась в реанимации после нападения с ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Сибае 19-летний парень напал с ножом на свою 17-летнюю девушку, после чего поджег квартиру. Молодой человек погиб от полученных ожогов, а несовершеннолетнюю возлюбленную в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщает «База», молодой человек по имени Тимур набросился на девушку в двухкомнатной квартире и нанес ей множество ранений по всему телу. После этого он поджег жилье, при этом сам находясь внутри, из-за чего он получил сильные травмы.

Вызвали пожарных соседи пары. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар. Молодой человек скончался от тяжелых ожогов, девушку доставили в больницу.

Сейчас 17-летняя студентка находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ, после остановки сердца врачам удалось ее реанимировать.

Также издание сообщает, что погибший парень принимал антидепрессанты и ранее наблюдался у психиатра. Последний прием у него состоялся за две недели до нападения. По данным журналистов, дома у молодого человека часто происходили припадки, во время которых он закрывался в квартире и не пускал мать внутрь.

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