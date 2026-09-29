В Башкирии выявили нарушения в организации питания детей в лагерях

Летний отдых в Башкирии прошел без вспышек кишечных инфекций. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Этим летом в Башкирии работали 1939 детских лагерей, в которых отдохнули более 200 тысяч детей. Итоги оздоровительной кампании обсудили на заседании правительства республики, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра РБ Александр Шельдяев. По его словам, число лагерей оказалось вдвое меньше, чем годом ранее.

Для медицинского сопровождения детей привлекли около 600 специалистов из 63 медицинских организаций. Помощь врачей потребовалась 1855 детям. При этом инфекционная обстановка оставалась благополучной: за лето зарегистрировали 17 случаев инфекционных заболеваний. Вспышек кишечных инфекций и случаев присасывания клещей не было, ни один детский лагерь не закрыли.

Вместе с тем проверки выявили нарушения в организации питания. У специалистов возникли замечания к калорийности блюд и соблюдению утвержденного меню. Также обнаружились проблемы с качеством обработки территорий от насекомых и грызунов.

По итогам заседания Минторгу поручили уделить особое внимание организации горячего питания детей. Минпросвещения совместно с муниципалитетами и руководством лагерей должно заранее организовать профилактическую обработку территорий перед следующим летним сезоном.

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