От летнего тепла к мокрому снег: озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии

Заморозки, дожди и мокрый снег придут в Башкирию в начале октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В последние дни сентября в Башкирии сохранится теплая погода, однако уже к началу октября температура заметно понизится, а в отдельных районах возможны заморозки, дожди и мокрый снег.

В среду, 30 сентября, осадков не ожидается. Восточный и северо-восточный ветер будет умеренным, днем на юго-востоке порывистым. Ночью температура составит +1...+6 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до 0...-5 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В четверг, 1 октября, существенных осадков не прогнозируют, но днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти ночью будет слабым, днем - умеренным. Ночная температура останется в пределах +1...+6 градусов, местами опустится до 0...-5 градусов. Днем ожидается от +14 до +19 градусов.

В пятницу, 2 октября, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а в восточных районах осадки могут быть умеренными. Северный ветер будет умеренным, местами с порывами до сильного. Ночью температура составит -1...+4 градуса, днем - всего +4...+9 градусов.

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