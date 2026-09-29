Сотрудница банка Башкирии помогла пенсионерке не отдать мошенникам 1 млн рублей

Благодаря бдительности сотрудницы банка пенсионерка сохранила свои сбережения. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Стерлитамаке заместителя начальника банка Викторию Бикмухаметову наградили почетной грамотой городского Управления внутренних дел. Она получила ее за активную гражданскую позицию и бдительность, благодаря которым удалось предотвратить попытку мошенничества в отношении пожилой женщины.

Ранее в полицию обратилась 68-летняя жительница города. Несколько дней ей звонили и писали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками МФЦ, Госкомнадзора, «Госуслуг» и следователем ФСБ. Они обещали помочь с бесплатным получением лекарств и убеждали пенсионерку перевести деньги, якобы ради их сохранности.

Женщина поверила звонившим и пришла в банк, чтобы снять со вклада 1 млн рублей. Виктория Бикмухаметова обратила внимание на обстоятельства операции и заподозрила, что клиентку пытаются обмануть. Чтобы остановить снятие денег, сотрудница сказала пенсионерке, что после 60 лет для такой операции необходимо присутствие детей.

Благодаря действиям банковского работника сбережения удалось сохранить. После этого сотрудники позвонили сыну женщины, который приехал и забрал мать домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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