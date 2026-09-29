Пожар на улице Подвойского в Уфе унес жизнь мужчины

Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Подвойского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Стали известны подробности пожара в уфимском доме. О них сообщили в МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Подвойского, 4, погиб 62-летний мужчина, еще один - 72-летний уфимец - получил травмы и был доставлен в больницу.

Известно, что возгорание произошло на крыше здания. На место экстренно прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы города, которые эвакуировали жильцов.

- Пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировали, - добавили в МЧС.

Сейчас причину трагедии выясняет дознаватель ведомства.

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