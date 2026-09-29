В Уфе эвакуируют жильцов многоквартирного дома из-за пожара

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Подвойского, 4 в Уфе. Огонь охватил кровлю здания, на месте работают пожарные МЧС России.
Из дома эвакуируют жильцов. К месту происшествия также прибыли все экстренные службы города. Специалисты принимают необходимые меры, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание.
Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о происшествии уточняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.