Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 сентября 2026 13:58

В Уфе эвакуируют жильцов многоквартирного дома из-за пожара

В Уфе загорелась крыша двухэтажного жилого дома
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе тушат пожар на крыше двухэтажного дома.

В Уфе тушат пожар на крыше двухэтажного дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Подвойского, 4 в Уфе. Огонь охватил кровлю здания, на месте работают пожарные МЧС России.

Из дома эвакуируют жильцов. К месту происшествия также прибыли все экстренные службы города. Специалисты принимают необходимые меры, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание.

Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о происшествии уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.