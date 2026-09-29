В Башкирии на сутки перекроют дорогу к станции Ургала

В Башкирии изменят движение на дороге к станции Ургала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С 8.00 30 сентября до 18.00 1 октября в Белокатайском районе Башкирии полностью перекроют движение на участке автодороги Апутово - Карантрав - станция Ургала. Ограничение введут на 0+857 километре дороги.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства Башкирии, причиной станут планово-предупредительные работы по содержанию моста через ручей рядом с селом Апутово. На время работ проезд будет закрыт для всех видов транспорта.

Водителям предлагают воспользоваться объездом через населенные пункты Красный Пахарь, Ураково, Атарша, Верхнеутяшево и Нижнеутяшево.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее учитывать перекрытие при планировании маршрута и времени в пути.

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