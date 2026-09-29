В Уфе отопительный сезон начнется 2 октября

Отопление в Уфе включат в два этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Отопительный сезон в Уфе начнется в пятницу, 2 октября. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные учреждения города - школы, больницы и другие объекты. Об этом сообщил и. о. мэра Рустам Шарипов.

По его словам, подключение жилых домов запланировано с 5 октября, при этом сразу после запуска системы батареи в квартирах теплыми не станут.

- Мы заранее подготовились к холодам: провели гидравлические испытания и укрепили все уязвимые участки теплосетей, - отметил сити-менеджер.

В муниципалитете также объяснили, что от момента подачи тепла до полноценного прогрева отопительной системы может пройти несколько дней.

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