В Башкирии будут судить 23-летнего водителя после ДТП с тяжело пострадавшим

В Стерлитамаке в суд направили дело водителя, сбившего пешехода. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Стерлитамакский городской суд направили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по делу. Мужчине вменяют часть 1 статьи 264 УК РФ.

По версии следствия, ДТП произошло ночью в апреле 2026 года на улице Артема. Обвиняемый находился за рулем автомобиля «Дэу Нексия» и значительно превысил скорость. Во время движения он допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу.

В результате аварии потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

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