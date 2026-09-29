В Уфе 14-летняя девочка получила 250 тысяч рублей после падения с качелей

Сломанные качели стали причиной травмы подростка. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы добилась выплаты компенсации 14-летней девочке, которая получила травму во время катания на качелях в сквере Мусы Гареева. Муниципальное учреждение выплатило ребенку 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Проверку прокуратура провела после публикаций в средствах массовой информации о травмировании несовершеннолетней. Надзорное ведомство установило, что инцидент произошел в июне 2025 года. Во время катания пластиковое сиденье качелей оказалось неисправным, из-за чего девочка упала вместе с ним на асфальт.

В результате школьница получила закрытый перелом копчика. Согласно материалам проверки, здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

После выявления нарушений прокуратура внесла представление руководителю МБУ «Горзеленхоз». В результате неисправное оборудование восстановили.

Но на этом проверка не закончилась. Прокуратура обратилась в суд с иском к муниципальному учреждению, потребовав взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал ответчика выплатить 250 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры права несовершеннолетней восстановили, а назначенную судом сумму выплатили в полном объеме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.