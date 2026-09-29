Октябрь в Башкирии пройдет без сильных отклонений от климатической нормы

Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Башкирии. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой погоды ждать жителям Башкирии в октябре. Согласно прогнозу, средняя температура воздуха в течение месяца будет близка к климатической норме и составит около +4,3°C.

Количество осадков также ожидается в пределах обычных для второго осеннего месяца значений. За октябрь в республике прогнозируют от 40 до 60 миллиметров осадков.

- Основные показатели погоды в октябре, по предварительным данным, не должны существенно отличаться от климатических значений, характерных для этого месяца в Башкирии, - заключили синоптики.

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