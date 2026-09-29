Заморозки до -5 градусов и туман: жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

МЧС Башкирии рассказало о погоде на ближайшие сутки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В ближайшие сутки в Башкирии сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в отдельных районах республики ожидаются заморозки и туман. По данным МЧС Башкирии, чрезвычайная пожарная опасность останется в отдельных восточных и юго-восточных районах.

Также Башгидромет прогнозирует, что местами температура воздуха и поверхности почвы ночью может опуститься до 0, -5 градусов. На отдельных участках дорог в темное время суток и утром прогнозируется туман, из-за которого видимость может составить 500 метров и менее.

В течение дня в республике ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет восточным и северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем на юго-востоке его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +1, +6 градусов, днем потеплеет до +17, +22 градусов.

В Уфе также ожидается переменная облачность и сухая погода. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура составит +3, +5 градусов, однако на окраинах города возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -1 градуса. Днем воздух прогреется до +18, +20 градусов.

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