Семьи с детьми в Башкирии получат некоторые выплаты раньше обычного

Соцфонд Башкирии опубликовал график на октябрь. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Некоторые выплаты семьям с детьми в Башкирии в октябре поступят раньше привычной даты. Социальный фонд России опубликовал график перечислений пособий за сентябрь, согласно которому первые деньги поступят на банковские счета уже 2 октября.

В этот день перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно эти средства поступают 3-го числа, однако в октябре эта дата приходится на выходной день, поэтому выплату проведут заранее.

Еще одна выплата поступит 5 октября - речь идет о средствах материнского капитала. 8 октября деньги перечислят работающим родителям, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

В Соцфонде также напомнили семьям о необходимости проверить срок назначения выплаты. Если пособие за сентябрь было перечислено раньше, следующая выплата придет уже в ноябре - это будет перечисление за октябрь.

Кроме того, получателям рекомендуется заранее проверить личные данные. При смене фамилии, имени или отчества необходимо обновить сведения в СНИЛС, на портале Госуслуг и в банке, а также подать в Социальный фонд заявление об изменении реквизитов. Если банковский счет был закрыт или семья решила пользоваться услугами другого банка, также потребуется оформить заявление на смену реквизитов.

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