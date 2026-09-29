Взятки и вымогательство: сотрудников «Уфаводоканала» поймали на крупной коррупционной схеме

Фото: Анастасия ОСИПОВА.

В Уфе осудили инженера отдела по техническому развитию систем водоснабжения и водоотведения предприятия «Уфаводоканал». Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

По данным ведомств, в августе-сентябре 2024 года мужчина по сговору с начальником управления предприятия потребовал через посредника 730 тысяч рублей от представителя компании-застройщика. Деньги предназначались за содействие в подключении строящихся домов к сетям водоснабжения и беспрепятственную приемку работ. В сентябре того же года соучастникам передали часть суммы – 630 тысяч рублей.

Кроме того, инженер систематически получал от застройщиков от 15 до 100 тысяч рублей за ускоренное согласование документации и формальное подписание актов освидетельствования скрытых работ без фактической проверки.

Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет – ее пресекли сотрудники полиции при попытке получения очередной взятки. Всего фигуранты получили свыше 770 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взяток, совершенные с вымогательством, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах». Подсудимый признал вину по всем эпизодам. В обеспечительных целях его имущество арестовали на сумму более 7 млн рублей. Дело в отношении второго соучастника – бывшего начальника управления – выделили в отдельное производство.

Октябрьский районный суд Уфы с учетом позиции гособвинителя назначил инженеру 8 лет колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

– Сумма полученных взяток конфискована в доход государства. Осужденный взят под стражу в зале суда, – сообщает СК.

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