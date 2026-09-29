Уфимские участники «Титанов» пережили тяжелое испытание на корабле

Участники из Башкирии продолжают борьбу в спортивном шоу «Титаны». Фото: ТНТ.

Эндурист Ильдар Балагутдинов и модель Елизавета Миняева из Уфы прошли в следующий этап четвертого сезона спортивного шоу «Титаны» (16+) на телеканале ТНТ. В третьем выпуске участникам пришлось поднимать тяжелый корабль и бороться за право остаться в проекте.

Атлетов разделили на четыре команды по 24 человека. Капитанами стали лидеры предыдущего испытания: Ильдар Балагутдинов, Динара Фахритдинова, Степан Киселев и Искандер Ядгаров. Каждой группе нужно было за полчаса поднять с помощью канатов корабль весом 2,5 тонны на высоту пяти метров, а затем всей командой забраться на палубу. За каждого, кто не успевал подняться на борт, к общему времени добавляли десять минут штрафа.

После успеха в прошлом выпуске Ильдар получил право первым выбирать участников в свою команду. Он смог забрать сильных атлетов из трех весовых категорий, а одним из первых к нему присоединился гимнаст Никита Нагорный. Елизавета Миняева попала в команду Динары Фахритдиновой.

Команда Ильдара выступала последней, но сумела справиться с заданием быстрее остальных. Участники заранее распределили обязанности: Никита Нагорный задавал темп, а Адель координировала действия команды. В итоге они подняли корабль и всей группой оказались на палубе за 27 минут 32 секунды. Никто не остался за бортом, поэтому команда обошлась без штрафов.

У группы Динары Фахритдиновой испытание заняло 1 час 40 минут. Это оказался самый долгий результат среди четырех команд. Миняева поднялась на корабль последней, а после задания призналась, что перенапряжение сказалось на ее состоянии и у нее сильно болело плечо.

Из-за худшего времени команде предстояло дополнительное испытание на выбывание - «Силовой баскетбол». Участникам нужно было играть тяжелыми мячами: мужской весил два килограмма, женский - один. После предыдущего испытания силы у атлетов были на исходе. Когда Лиза услышала свое имя среди участников дополнительного состязания, она не смогла сдержать слез и пожаловалась, что почти не чувствует руку, однако Миняевой не пришлось выходить на площадку. Анна Башта получила техническое поражение, поэтому три оставшиеся участницы автоматически прошли дальше.

По итогам выпуска проект покинули шесть человек. В борьбе за звание сильнейшего продолжили участвовать 90 атлетов, среди которых остались оба представителя Уфы.

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