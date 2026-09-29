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НовостиОбщество29 сентября 2026 9:53

На улицы Башкирии выкатятся роботы-курьеры: республика попала в масштабный эксперимент

В Башкирии в рамках эксперимента запустят роботов-курьеров
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Башкирия вошла в число регионов, где запустят роботов-курьеров. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Кабмин ввел экспериментальный правовой режим для применения роверов – роботов-доставщиков. Эксперимент продлится три года и охватит 34 региона страны, а также федеральную территорию «Сириус». Помимо Башкирии, в список участников вошли, например, Татарстан и Москва, а также еще 32 региона.

Документ устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения, а также определяет ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения.

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