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НовостиОбщество29 сентября 2026 9:44

Президент России представил к награде четырех жителей Башкирии

Четыре жителя Башкирии получили награды от Путина
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами четырех жителей Башкирии за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Он подписал соответствующее распоряжение.

Почетной грамотой награжден заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии Михаил Койда и старший наладчик станков и манипуляторов с программным управлением научно-производственного предприятия «Буринтех» Сергей Петриков.

Благодарность объявлена исполнительному директору ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» Наилю Рахимову и слесарю-оператору того же предприятия Алексею Шамтиеву.

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