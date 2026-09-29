Президент России представил к награде четырех жителей Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами четырех жителей Башкирии за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Он подписал соответствующее распоряжение.

Почетной грамотой награжден заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии Михаил Койда и старший наладчик станков и манипуляторов с программным управлением научно-производственного предприятия «Буринтех» Сергей Петриков.

Благодарность объявлена исполнительному директору ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» Наилю Рахимову и слесарю-оператору того же предприятия Алексею Шамтиеву.

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