За мужество и решительность: в Стерлитамаке наградили водителя, спасшего людей при пожаре в ТЦ

Фото: Администрация Стерлитамака

В Башкирии на оперативном совещании в администрации Стерлитамака наградили водителя, который спас людей во время пожара в торговом центре. Благодарственное письмо за мужество, решительность и самоотверженность вручили водителю АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Даниилу Исаеву.

Мэр города Эмиль Шаймарданов рассказал, что вместе с Исаевым людям помогали и другие жители города, и пообещал в ближайшее время встретиться с ними и вручить награды.

Мужчина приехал разгружать товары в свой магазин рядом с торговым центром и услышал крики о помощи – на третьем этаже здания он заметил свет фонариков. Обычные пожарные лестницы до людей не доставали, поэтому водитель подогнал свою «Газель» вплотную к стене горящего здания. Несколько мужчин забрались на крышу фургона и с нее протянули ручную лестницу к окну третьего этажа. Благодаря этой импровизированной переправе спасатели вытащили из задымленного здания двух девушек.

Пожар в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» произошел неделю назад – днем 22 сентября. В здании случилось короткое замыкание. Жертвами трагедии стали четыре женщины, еще пять человек пострадали.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание небезопасных услуг». Фигурантом расследования пока является только владелец торгового центра Сергей Родионов – следствие считает, что он не обеспечил соблюдение мер безопасности в комплексе. Суд отправил предпринимателя на два месяца в СИЗО.

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