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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 9:17

Доски рухнули прямо на спину: 22-летний парень тяжело пострадал на руднике в Башкирии

В Башкирии на руднике тяжело пострадал 22-летний рабочий
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Башкирии на строящемся подземном руднике Юбилейном в городе Учалы тяжелую травму получил 22-летний крепильщик. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

Инцидент произошел в минувший четверг, 24 сентября, во время демонтажа предохранительного полка в шахте. Рабочие поднимали доски электрической лебедкой, груз сорвался – одна доска упала на спину крепильщику. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой.

– Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в РБ приступили к расследованию, – сообщает ГИТ.

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