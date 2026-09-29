Боец СВО родился лишь с одной почкой, и в ней нашли рак: уфимским врачам удалось спасти мужчину

Фото: БГМУ

В Уфе хирурги-онкологи клиники Башкирского государственного медицинского университета спасли пациента с единственной почкой – опухоль у него нашли случайно перед плановой операцией. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

42-летний мужчина поступил в клинику для подготовки к эндопротезированию тазобедренного сустава – травму он получил в зоне проведения специальной военной операции. Жалоб на почки у него не было, но предоперационное обследование выявило неожиданную находку: компьютерная томография показала образование в центральном сегменте левой почки размером 35 на 24 мм. Ситуация осложнялась тем, что с рождения у пациента отсутствовала правая почка – это врожденная аномалия развития. Удаление единственного органа означало бы для мужчины пожизненный гемодиализ и полную перестройку жизни.

Врачи выбрали нестандартное решение и провели органосохраняющую операцию с помощью роботической хирургической системы – она позволяет работать в труднодоступных зонах с высокой точностью и минимизировать риск повреждения здоровых тканей.

– Благодаря своевременной диагностике и междисциплинарному подходу в лечении прогноз для пациента оценивается как благоприятный. Опухоль удалена, функция единственной почки сохранена, – рассказали в БГМУ.

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