Уфимка-мотоциклистка нагло нарушила ПДД: гаишники вышли на нее благодаря ее же видео в соцсетях

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфе дорожная полиция наказала молодую водительницу мотоцикла. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

В ходе мониторинга социальных сетей инспекторы обнаружили видео, на котором водитель красной Honda не остановилась по требованию сотрудника ДПС. Нарушительницей оказалась 20-летняя уфимка. Поиск облегчило то, что девушка сама регулярно выкладывала в соцсетях видео своих покатушек.

На девушку составили административные протоколы сразу по нескольким административным статьям: за невыполнение законного требования об остановке транспорта, повторное управление незарегистрированным транспортом и повторное отсутствие полиса ОСАГО. Саму «Хонду» поместили на спецстоянку.

– Публикация контента с опасными маневрами и нарушением ПДД в открытом доступе является прямым доказательством правонарушения и неизбежно ведет к установлению личности нарушителя и привлечения к ответственности, установленной законом, – заявил Севастьянов.

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