Смерть на руднике в Башкирии: механика осудят за нарушение требований безопасности

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В Башкирии механика горнодобывающего предприятия в Хайбуллинском районе будут судить за нарушение требований безопасности, которое повлекло смерть работника. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По данным следствия, в минувшем июне на территории подземного рудника житель Челябинской области выпустил на линию неисправную погрузочно-доставочную машину – на технике отсутствовал ремень безопасности и был отключен датчик блокировки двери. Во время проезда по неровной дороге дверь кабины самопроизвольно открылась, машинист выпал наружу и попал под колеса техники. От полученных травм он погиб.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

– Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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